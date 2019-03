Exclusiv! Imagini filmate din DRONA de la cumplitul accident din Raducaneni - VIDEO

imagini din drona google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cumplit accident a avut loc in urma cu ceva timp in localitatea ieseana Raducaneni, accident soldat cu un deces. In accidentul rutier au fost implicate doua TIR-uri, dar si un camion cu numere de Suceava. Momentan nu se cunosc imprejurarile care au dus la producerea accidentului, cercetarile continua. Reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi eu suprins, in exclusivitate, imagini cu tragedia filmate din drona. Va prezentam mai jos imaginile realizate de reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi. Mai multe detalii si FOTO de la accident, aici ---> Exclusiv! Accident cumplit in judetul Iasi! Doua TIR-uri si o camioneta s-au ciocnit! Un barbat a murit- UPDATE - FOTO, LIVE VIDEO Daca ...