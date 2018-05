EXCLUSIV! Imagini interzise minorilor cu un politician cunoscut din Iasi. Totul s-a petrecut intr-o camera de hotel de fata cu alti colegi de partid - FOTO

Razvan Timofciuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Imagini socante in care a fost surprins un politician din Iasi • Omul de casa al unui parlamentar din oras a fost fotografiat intr-o stare de-a dreptul oribila si scandaloasa pentru functia pe care o reprezinta • A facut un spectacol grotesc in fata altor persoane • Imaginile nu mai au nevoie de nicio explicatie Imagini bomba cu un tanar politician din municipiul Iasi. Un personaj care dicteaza acum soarta iesenilor a fost surprins intr-o stare extrem de euforica, in ipostaze deloc de invidiat. Imaginile cu alesul local iesean au fost surprinse in urma cu ceva ani, cand acesta dadea din coate ca sa-si faca loc pe scena politica, servind interesele celor aflati in acel moment ...