Exclusiv in studioul BZI LIVE! Profesorul - arheolog care a facut senzatie in tari precum Statele Unite ale Americii sau Marea Britanie - conf. univ. dr. Marius Alexianu de la UAIC face dezvaluiri spectaculoase

Saptamana din ajunul Sarbatorilor Pascale (luni, 2 aprilie respectiv joi, 5 aprilie 2018) va fi, la fel ca pana acum, plina de productii media proaspete, interactive, incisive si consistente la BZI LIVE! Deja, zeci de personalitati in domenii variate au fost invitate in emisiuni - dialog cu audiente spectaculoase! Totul in cadrul unei adevarate Agora a ideilor si gandurilor fata de realitati si domenii din societatea contemporana! Astfel, luni, 2 aprilie, de la ora 15.00 este invitat un arheolog si cercetator deosebit si valoros anume conf. univ. dr. Marius Alexianu de la Facultatea de Litere a Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi! Alaturi de specialii sai colaboratori din cadrul Facultatii de Istorie precum: lect ...