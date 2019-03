EXCLUSIV. Inca 40 de kilograme de cocaina, descoperite plutind pe Marea Neagra, in apropierea platformelor petroliere

Aproximativ 40 de kilograme de cocaină au fost descoperite, miercuri, plutind pe Marea Neagră, în apropierea platformelor petroliere. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei că drogurile erau ambalate în 30 de pachete, aflate într-un sac etanș, înfășurat într-o vestă de salvare. Angajații de pe platforme au alertat autoritățile, iar polițiști și procurori au apelat The post EXCLUSIV. Încă 40 de kilograme de cocaină, descoperite plutind pe Marea Neagră, în apropierea platformelor petroliere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.