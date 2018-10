Exclusiv! Inca o crima ingrozitoare zguduie Iasul! Un barbat i-a taiat gatul prietenului sau!

Stop Politia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O intamplare petrecuta in noaptea dintre 24 si 25 octombrie, in jurul orei 1, a bagat frica in randul cetatenilor din localitatea ieseana Scobinti. Potrivit informatiilor obtinute de reporterii BUNA ZIUA IASI, un barbat de 33 ani si-a ucis prietenul cu un cutit, dupa ce i-a taiat gatul. Pentru moment nu se stie ce anume l-a impins sa recurga la acest gest extrem. Citeste si: Un barbat din Iasi a fost injunghiat de vecinul lui! A fost transportat de urgenta la spital La fata locului au intervenit politistii si criminalistii care au efectuat cercetari. Oamenii legii au intocmit dosar penal pe numele criminalului, urmand sa fie adus in fata judecatorilor cu propunerile legale. Vom reveni cu amanunte ...