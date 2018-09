Exclusiv! Inca un politist BEAT a provocat un accident la Iasi! El si un jandarm au ajuns la spital

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inca un politist din Iasi s-a urcat baut la volan si a provocat un accident rutier pe raza localitatii Costuleni. Agentul se afla in patrula impreuna cu un jandarm iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila si s-a izbit violent intr-un copac.. In urma impatului, atat politistul care se afla la volan cat si jandarmul au fost raniti. Colegul politistului care isi desfasura activitatea la postul de Politie Comarna, l-a testa pe acesta cu apartul alcooltest iar rezultatul a fost de 0.19mg alcool pur in aerul expirat, o alcoolemie care nu este de dosar penal, insa este revoltator faptul ca un politist se poate urca la volan sun influienta bauturilor alcoolice. Trebuie amintit faptul ca in ur ...