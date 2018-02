EXCLUSIV! Inca un SCANDAL cutremura Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi! DEZVALUIRI SOCANTE ale unei STUDENTE - VEZI FACSIMILE

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un nou scandal de PROPORTII zguduie Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi! • Una dintre cele mai bune studente ale institutiei face DEZVALUIRI INCENDIARE • Este vorba de acuzatii la adresa modului in care se face evaluarea tezelor in institutie • Un medic este implicat • Tanara sustine ca a fost dezavantajata clar si ca modul in care a fost notata este complet ilegal • Aceasta mai arata ca a fost amenintata daca face public cazul flagrant • "Am fost amenintata cu depunerea unui referat impotriva comportamentului meu la Rectorat, asta in cazul in care as mai indrazni sa fac sesizari la niveluri mai inalte. Am fost mintita in fata, cu nerusinare..." ...