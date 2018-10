Exclusiv! Inca un transplant renal la Iasi! A fost un real succes

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In decursul zilei de ieri, medicii din cadrul Spitalului Dr. C. I. Parhon din Iasi au realizat o noua operatie de transplant renal. Rinichiul a fost recoltat de la un donator cadaveric si a fost transplantat unui pacient in varsta de 42 de ani. Barbatul, originar din Botosani, se afla in evitenta medicilor din centrul de transplant inca din anul 2014. Pacientul transplant este diagnosticat cu diabet zaharat si glomerulonefrita membranoasa. Ambele afectiuni au dus la insuficienta renala cronica de care suferea pacientul. Medicii au afirmat ca operatia a fost un real succes si ca spera ca numarul transplanturilor de la donatori cadaverici sa creasca in urmatoarea perioada. Speranta acestor pacienti scade de la o zi la alta! Medicii ...