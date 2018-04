Exclusiv! Incendiu de vegetatie in satul Lunca Rates, comuna Scanteia! Pompierii intervin in forta

Incendiu vegetatie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp pompierii Detasamentului 2 au fost solicitati la numarul unic de urgenta 112 pentru stingerea unui incendiu de vegetatie la Scanteia. Momentan nu se cunosc cauzele de la care a pornit incendiul. Dupa ce vor lichida focul, pompierii vor stabili cu exactitate cauzele producerii acestuia. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma Vezi si Exclusiv! Incendiu puternic la o casa din Voinesti. Mai multe echipaje de pompieri intervin In urma cu cateva momente, un apel la numarul unic de urgente 112 anunta faptul ca un incendiu puternic a izbucnit in satul Slobozia, comuna Voinesti. Din primele inform ...