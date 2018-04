EXCLUSIV! Incendiu devastator la Spitalul Parhon din Iasi. 18 pacienti aflati in stare critica erau in saloanele cuprinse de flacari- FOTO, VIDEO

incendiu cardiovasculare 7 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE 05.20. Incendiul s-a reaprins in cladire in acest moment. Pompierii se lupta in continuare pentru a putea lichida flacarile ce ameninta sa cuprinda unitatea medicala. Situatia este extrem dfe dificila, incendiul fiind foarte puternic. Panica in aceasta noapte la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. I.M. Georgescu" din zona Copou. Un incendiu puternic a cuprins unitatea medicala. Flacarile au cuprins instantaneu acoperisul spitalului, iar mai multi pacienti au fost evacuati de urgenta si transferati in alte unitati. Din primele informatii, 18 pacientii aflati in stare critica au fost transferati la alte sectii. Incendiul ar fi izbucnit in ...