Exclusiv: Incendiu in Valea Lupului! Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

In cursul noptii, un incendiu s-a produs in localitatea ieseana Valea Lupului. Din primele informatii obtinute de reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi, reiese faptul ca o casa a luat foc. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, reusind lichidarea incendiului. Din fericire, singurele pagube inregistrare au fost cele materiale. Exclusiv! Incendiu in pe strada Cicoarei! O locuinta a luat foc - FOTO Pompierii vor continua sa efectueze cercetari la fata locului pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la pornirea incendiului. Casa a fost distrusa complet. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram.