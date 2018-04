Exclusiv! Incendiu in zona Tatarasi! Pompierii au reusit sa salveze o persoana aflata in scaun cu rotile - FOTO, LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile iesene au fost alertate luni, 9 aprilie 2018, printr-un apel la numarul unic de urgente 112, cu privire la un incendiu izbucnit in zona Tatarasi. VEZI LIVE VIDEO AICI Flacarile au pornit in bucataria unui apartament situat intr-un imobil de pe strada Vasile Lupu. Citeste si: Exclusiv! Incendiu la Iasi! O casa a luat foc La fata locului au intervenit mai multi pompieri cu autospeciale de stingere, politistii si echipaje medicale. Trei persoane se aflau in locuinta, dintre care una in scaun cu rotile. Salvatorii au reusit sa le scoata pe balcon si sa le administreze oxigen. Incendiul a fost in cele din urma lichidat, pagubele materiale fiind semnificative. Daca ti-a placut articolul, te as ...