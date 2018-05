Exclusiv! Incendiu intr-un camin din campusul Tudor Vladimirescu - FOTO, VIDEO/ UPDATE

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu cateva momente, un incendiu a izbucnit in campusul Tudor Vladimirescu. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, incendiul a izbucnit in caminul T2, intr-o camera. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, dar si o macara. UPDATE: Incendiul a izbucnit la ultimul etaj al caminului. Un fum negru iese din camera. Cel mai probabil cauza incendiului o reprezinta o plita uitata in priza. Holurile caminului sunt pline de fum. UPDATE: In cele din urma, datorita eforturilor depuse de pompieri, incendiul a fot lichidat. Nu a existat nicio victima. Stire in curs de actualizare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . A ...