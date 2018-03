Exclusiv! Incendiu la un magazin Kaufland din Iasi! Toti clientii au fost evacuati

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile au fost alertate in urma cu putin timp printr-un apel la 112 pentru a interveni la un incendiu produs la Pascani. Potrivit primelor informatii disponibile pana la acest moment, focul a pornit la unul dintre magazinele Kaufland, in zona unui fast-food. Toti clientii si angajatii au fost evacuati de urgenta din hipermarket. Citeste si: EXCLUSIV! Masina in flacari la Horpaz! Pompierii intervin in forta - FOTO La fata locului au intervenit pompierii, politistii si echipaje medicale. Vom reveni cu amanunte. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. incendiu pascani ...