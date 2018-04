Exclusiv! Incident la protestul din fata Prefecturii! Unei femei i s-a facut rau si a lesinat - FOTO, LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incident neplacut petrecut la protestul angajatilor de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi. La cateva zeci de minute dupa inceperea manifestarii, unei femei i s-a facut rau si a lesinat. In cateva secunde s-au adunat in jurul ei mai multe persoane pentru a o ajuta. La fata locului a intervenit un echipaj SMURD pentru a acorda ingrijiri medicale. Citeste si: Protest la Prefectura! Zeci de angajati ai Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi isi striga nemultumirile Vineri, 13 aprilie 2018, mai multi angajati din sistemul sanitar si sindicalisti s-au adunat in fata Prefecturii Iasi pentru a-si exprima nemultumirile cu privire la diminuarea salariilor. Vom reveni cu amanunte. Daca ti-a placu ...