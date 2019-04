Exclusiv! Incident teribil in Copou! Doua masini au luat foc

Masina in flacari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Conform raportului celor de la ISU, focul a izbucnit de la ghena de gunoi din zona. Au luat foc doua autoturisme, o Dacie si un autoturism marca Hyundai. Stire initiala: Incident teribil in Copou! In aceasta noapte, pe strada Vascauteanu din cartierul iesean Copou, in aproprierea muzeului Universitatii ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iasi, s-a intamplat un eveniment teribil. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, se pare ca incediul a pornit de la o ghena de gunoi. Din fericire cladirea Universitatii ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iasi nu a avut niciun fel de suferit. Politistii si criminalistii sunt la fata locu ...