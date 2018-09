Exclusiv! Inconstienta poate dauna grav sanatatii! A aruncat un spray in soba si a ajuns de urgenta la spital

ambulanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inconstienta poate dauna grav sanatatii! Cazul unui barbat din Iasi sta drept marturie in acest sens. Un barbat in varsta de 38 de ani domiciliat in judetul Iasi, comuna Andrieseni a ajuns in stare grava la spital dupa ce a dat dovada de inconstienta. Concret, barbatul domiciliat in comuna Andrieseni a suferit mai multe arsuri dupa ce un spray i-a explodat in fata. T. Dumitru a aruncat un spray spuma in soba iar acesta a explodat. Acesta a ajuns de urgenta la spital avand arsuri cervicale, arsuri pe antebrat si mana dar si pe abdomen. Barbatul a suferit arsuri in proportie de 5%. S-au jucat cu focul si au ajuns la spital In aceste momente ieseanul se afla internat iar medicii afirma ca starea lui este dest ...