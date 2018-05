Exclusiv! Interventie SMURD! Multiple cazuri de toxiinfectie alimentara la Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe cazuri de toxiinfectie alimentara au aparut la Iasi in ultimele ore. Un apel la numarul unic de urgente 112 a anuntat in urma cu putin timp alte patru cazuri, fiind vorba despre copii care s-au imbolnavit dupa ce au consumat mancare stricata. Astfel, cei patru pacienti au fost preluati din zona Bularga de un echipaj SMURD pentru victime multiple si transportati la Spitalul de Boli Infectioase Iasi. Citeste si: Exclusiv! ZECI de ieseni, copii si adulti, au ajuns de urgenta la spital dupa ce au mancat la shaormeria Agapa Alte peste 31 de persoane au ajuns la Infectioase in cursul noptii si in aceasta dimineata dupa ce au mancat de la Agapa, un fast-food situat pe bulevardul Socola, la intersectia Cotn ...