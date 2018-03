Exclusiv! Jaf la primarie! O suma importanta a fost furata in miez de noapte

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incident devastator pentru vistieria unei primarii din judetul Iasi. Planul a fost pus in actiune in miez de noapte. In cursul noptii dintre 9 si 10 martie 2018, Primaria Cozmesti a fost sparta de una sau mai multe persoane a caror identitate nu este pentru moment cunoscuta. Din primele cercetari reiese ca s-a furat o suma semnificativa de bani si anume 13.000 de lei. Politistii si criminalistii au efectuat cercetari la fata locului si urmeaza sa stabileasca cine a comis infractiunea. S-a deschis dosar penal. CITESTE SI: In cine sa mai ai incredere? Comisar-sef la Crima Organizata, acuzat de furt pe aeroportul Otopeni Un comisar-sef al Biroului de Combatere a Crimei Organizate Ti ...