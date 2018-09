Exclusiv: Judecatorii CA Galati explica in 250 de pagini achitarea din dosarul Gazeta. Mihai Neamt: Ar trebui predata ca model la INM

Liviu Man

Magistratii Curtii de Apel Galati au terminat de redactat motivarea hotararii de achitare in celebrul dosar “Gazeta”, in care membrii trustului de presa Gazeta de Cluj si Buna Ziua Ardeal au fost trimisi in judecata pentru santaj si constituirea unui grup infractional organizat.

Motivarea hotararii de echitare este pe masura duratei si complexitatii procesului, care a durat mai bine de 10 ani, judecatorii explicand in 250 de pagini modul in care procurorii DIICOT Cluj au instrumentat un dosar pe repede inainte, interpretand in mod malitios probe si determinand mai multe personalitati din mediul politic si de afaceri din Cluj sa se constituie parte civila impotriva ziaristilor de la Gazeta de Cluj.

“Din puncul meu de vedere este o decizie model, din persectiva caracaterului exhaustiv al analizei de probe si motivarii in extenso. Decizia ofera analiza si raspuns tuturor problemelor de drept evocate, incepand cu rigurozitatea actelor de urmarire penala si actului de sesizare si terminand cu analiza punctuala a fiecarui act material invocat ca fiind element component al infractiunii continuate de santaj.

Decizia arata, de asemenea, preocupare in cunoasterea si aplicarea deciziilor CEDO, argumentele oferite nefiind simple enunturi ci ample analize deliberativ concluzive nu doar cu privire la tipologiile traditionle de grup organizat si santaj ci si asupra rostului si rolului cainelui de paza al democratiei-presa de investigatii.

Apreciez decizia Curtii de Apel Galati, prin complexiitatea si rafinamentul analizelor continute, ca fiind un model de motivare a unei decizii, ce fara exagerare, ar putea fi evocat ca model la cursurile INM (Institutul National al Magistraturii -n.r), cu procupari in materia tipologie si rigurozitatii solutiilor date de catre instanta de control judiciar. “, a declarat, in exclusivitate pentru Buna Ziua Cluj, avocatul Mihai Neamt, unul dintre principalii aparatori ai jurnalistilor.

“Este ceea ce ar trebuie sa fie o motivare, daca toate motivarile din Romania ar fi la fel, cred ca am avea o calitate a actului de justitie in Romania mult mai ridicata. Este o motivare care reflecta pe deplin solutia instantei, este foarte convingatoare, si reuseste sa te convinga pe deplin de ce s-a adoptat solutia de achitare. De asemenea, confirma toate chestiunile pe care apararea le-a invocat pe durata celor 10 ani de proces, cu privire la credibilitatea partilor civile si modul in care s -a instumentat dosarul in faza de urmarire penala”, a aratat si Mircea Ilian, avocat asociat in cadrul societatii Moscovits, Steopan, Ilian, Lascau si asociatii, unul dintre aparatorii ziaristilor.

De amintit este faptul ca jurnalistii Liviu Man, Aurel Muresan, Ioan Otel, Anca Cocut, Memoranda Solomon, Dorel Vidican, Aurelian Grama si Dan Parcalab au fost achitati de toate acuzatiile aduse, dupa un proces cu sute de termene stramutat de la Cluj la Braila si ulterior la Galati.

Vom reveni in curand cu motivarea integrala a hotararii de achitare.

