Exclusiv! La un pas de tragedie?! Un iesean a gasit mai multe grenade in curte

Foto Arhiva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un iesean a avut parte de o descoperire nu tocmai fericita! In timp ce sapa in curte, acesta a gasit mai multe grenade. Barbatul, domiciliat in Pascani, a descoperit un numar de 12 grenade. Ieseanul a sunat de urgenta la 112, iar la fata locului vor veni genistii pentru a le prelua. *** Stire in curs de actualizare *** CITESTE SI: A pus mana pe CIOCAN si i-a dat pana a EXPLODAT! Un iesean a trecut milimetric pe langa moarte. Poveste desprinsa parca din filmele TRAGICOMICE! • A fost la un pas sa-si piarda viata din cauza unui lucru negandit • Ce a facut acest iesean cu un proiectil pe care l-a gasit pe camp • Barbatul a fost transportat in stare grava ...