EXCLUSIV! Liderul PMP Romania, istoricul si diplomatul Eugen Tomac, intr-un interviu SPECTACULOS in studioul BZI LIVE - LIVE VIDEO

Maine, 14 martie, incepand cu ora 11, in lumina reflectoarelor studioului BZI LIVE, in emisiunea moderata de Valentin Hutanu este invitat liderul PMP Romania, istoricul si diplomatul Eugen Tomac. Dialogul alaturi de domnia sa le va oferi privitorilor o serie de elemente si aspecte extrem de interesante ce tin de realitati sociale, istorice, Uniunea Europeana, participarea acestuia chiar in SUA la o reuniune unde in prim-plan a fost presedintele Donald Trump. De asemenea, vor fi abordate si tematici ce tin de importanta fundamentala a unirii Romaniei cu Republic Moldova, proiectul de tara asumat de PMP. Liderul formatiunii politice a oferit si cateva lamuriri despre organizarea campaniei pentru ...