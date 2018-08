EXCLUSIV! Lorzii drogurilor din Brazilia au distrus viata unui student din Iasi! A fost impachetat cu cocaina si trimis pe mana politistilor. Colegii de celula omorau cu ciocanul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • A venit sa faca facultatea in Iasi, dar nu s-a asteptat ca va "calatori" prin toata lumea • A intrat intr-o combinatie care i-a afectat viata ireversibil • Voia sa fie independent si sa nu mai aiba nevoie de ajutorul parintilor • S-a angajat sa transporte cocaina pentru diversi traficanti de droguri din Italia si Brazilia • Finalul nu a fost cel asteptat • A fost incarcerat in Spania, inchisorile fiind pline la un moment dat de romani • In ciuda conditiilor umane, nimic nu pare mai presus de libertate • Totul a pornit de la o treaba care se anunta simpla, platita scurt cu 8.000 de euro • Mai jos, povestea lui Iulian, care poate fi o lectie de viata pentru cei tentati de mira ...