EXCLUSIV! Lovitura anului data de procurorii DIICOT Iasi! Un smecher de top a fost ridicat de mascati si dus ieri la Tribunal! Prins in flagrant langa Parchet! (FOTO & VIDEO)

• Desi actiona ca un lup singuratic si credea ca de fiecare data a comis crima perfecta, iar nimeni nu poate ajunge la el, ieri, procurorii de la DIICOT l-au dus pe Constantin Cojocaru in fata judecatorilor pentru emiterea mandatului de arestare preventiva • Este un golan adevarat, cu un cazier de speriat • S-a apucat de trafic de droguri, in special cocaina, dupa ce si-a ispasit pedeapsa pentru trafic de carne vie • Si-a cumparat un BMW Seria 3 pe care l-a preparat special pentru a putea aduce cantitati mai mari de droguri din tarile vestice • A fost prins in flagrant chiar langa Parchetul de pe langa Judecatoria Hirlau, in momentul in care a scos drogur ...