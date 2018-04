Exclusiv! Lovitura pentru UMF Iasi! Majorarea taxelor pentru studenti, anulata in instanta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tribunalul Iasi a admis in totalitatea cererea Ligii Studentilor (LS IASI) de anulare a hotararii de majorare a taxelor de scolarizare, adoptata in conditii de nelegalitate si inechitate de catre Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” din Iasi. Institutia de invatamant superior a stabilit taxele pentru anul universitar 2017-2018 intr-un cuantum mai mare cu 1.500 de lei, fata de cel al taxelor din anul universitar precedent. Amintim faptul ca majorarea taxelor de scolarizare a fost contestata dur de studenti prin organizarea unui protest in 21 iunie iunie 2017 si prin inaintarea unui memoriu catre conducerea UMF Iasi, semnat de sute de studenti, care privea o serie de revendicari. Desi o parte dintre soli ...