Exclusiv! Macel la Iasi! Patru tineri au fost injunghiati. Unul dintre ei a fost lovit si cu o caramida

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In seara de sambata spre duminica a fost macel la Iasi. In jurul orei 4 dimineata, un apel la numarul unic de urgenta 112, anunta ca un tanar a fost injunghiat cu un cutit in coapsa. In urma apelului, operatorii numarului unic de urgenta au decis sa trimita cel mai apropriat echipaj medical, respectiv un SAJ din localitatea Raducaneni. La 5 minute dupa efectuarea apelului, un al doilea apel a venit, anuntand faptul ca sunt 4 tineri injunghiati. Tinerii s-au prezentat la sediul ambulantei din Raducaneni, au venit cu o masina proprie. La fata locului s-a trimit mai multe echipaje: TIM, EPA si un SAJ. SOCANT! Un DOCTOR din Iasi a murit in conditii MISTERIOASE! Daca aceasta SUBSTANTA l-a UCIS, mii de oameni sunt AC ...