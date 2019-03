EXCLUSIV! Maine se decide viitorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. In prim-plan va fi modalitatea de alegere a noului rector si raportul acestuia pentru anul 2018

UAIC google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avand in vedere ca membrii Senatului Universitatii "Alexandru loan Cuza" din lasi sunt invitati in ziua de joi, 28 martie 2019, orele 12:00, in Sala Senatului, pentru a lua parte la sedinta ordinara, interesant este ca pe ordinea de zi va fi in prim-plan prezentarea raportului rectorului pentru anul 2018 dar mai ales modalitatea de alegere a acestuia pentru intervalul 2020-2024. Pe de alta parte, iata de alte subiecte vor fi supuse discutiei. 1. Aprobarea Raportului de activitate al Rectorului Universitafii ,,Alexandru loan Cuza" din lasi, pentru anul 2018. 2. Aprobarea Metodologiei de organizare a referendumului la nivelul Universitatii ,,Alexandru l ...