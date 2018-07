EXCLUSIV! Medicul de la Iasi care l-a ingrijit pe parintele Cleopa face dezvaluiri in premiera. Ce s-a intamplat in rezerva unde a fost internat marele duhovnic de la Sihastria - FOTO

parintele cleopa ilie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O perioada de timp, parintele arhimandrit Cleopa Ilie a fost pacientul Spitalului "C. I. Parhon" din Iasi • Conf. dr. Virgil Gheorghiu, medicul curant al parintelui Cleopa, s-a retras de mai bine de 10 ani din activitatea medicala • Marele duhovnic a stat intr-o rezerva de langa cabinetul medicilor impreuna cu un calugar care avea grija de el Li se lumineaza fata cand isi aduc aminte de cel mai cunoscut si iubit pacient pe care l-au ingrijit vreodata. A fost internat pentru o perioada scurta, o saptamana, la Spitalul "C. I. Parhon" din Iasi. O asistenta medicala, acum in pragul pensionarii, atunci la inceput de cariera, isi aminteste ca, in fiecare zi, ...