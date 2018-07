Exclusiv! Misiune dificila. Un echipaj medical de la Ambulanta a avut de-a face cu un pacient inarmat cu un cutit

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, politistii ieseni au fost sesizati de catre un echipaj medical SAJ Iasi sa intervina in localitatea Comarna, acolo unde un individ cu tulburari psihice, inarmat cu un cutit, a devenit recalcitrant la momentul in care a aflat ca urmeaza sa ajunga la spital. Citeste si: Exclusiv! Incendiu la Iasi! Anexa unei case a luat foc - FOTO Potrivit informatiilor obtinute de reporterii BZI, barbatul s-a taiat singur cu cutitul in mai multe zone ale corpului, motiv pentru care a fost solicitata interventia unui echipaj medical. Cadrele medicale l-au instiintat pe pacient ca va trebui sa fie dus la spital pentru a primi ingrijiri medicale, iar acesta a devenit imediat agresiv si agitat. Imediat s-a cerut ajutorul ...