EXCLUSIV! Moarte MISTERIOASA in lumea buna a Iasului! Sotia unui JUDECATOR de la Curtea de Apel s-a SINUCIS! S-a uitat in ochii ei inainte sa cada in gol - FOTO, VIDEO

bloc accident gara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Drama de proportii in familia unui judecator de la Curtea de Apel Iasi, dupa ce sotia acestuia s-a sinucis in urma cu doua zile • Femeia s-a aruncat pur si simplu de la etajul cinci al unui bloc din centrul Iasului, fara sa lase niciun bilet de adio • La acest moment nu se cunosc foarte multe detalii, judecatorul fiind nevoit sa dea declaratie in dosarul deschis ca urmare a mortii sotiei sale • In prima faza nu a putut fi audiat din cauza ca se afla in stare de soc • Sotia lui avea anumite tulburari psihice pentru care lua tratament medical • Anchetatorii iau in calcul si varianta unor tulburari provocate de problemele sentimentale, de familie • Judecatorul iesea ...