Exclusiv! Momente cumplite traite de angajatii SAJ Iasi! S-au confruntat cu mai multe agresiuni

Momente cumplite traite de un angajat al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ)! In cursul noptii trecute, un sofer al SAJ a fost agresat de catre fiul pacientului la care ar fi trebuit sa intervina. Tanar batut, transportat la spital Concret, fiul aflat sub influenta bauturilor alcoolice i-ar fi aplicat un pumn soferului. In urma conflictului a fost anuntata politia. Prezenti la fata locului, politistii ieseni au declansat o ancheta pentru a stabili cu exactitate circumstantele in care s-a produs incidentul. Intr-o alta ordine de idei, tot in cursul noptii trecute, inca un echipaj SAJ s-a confruntat cu o situatie asemanatoare celei de sus. Intervenind in localitatea ieseana Podu Iloaei, angajatii SAJ au f ...