EXCLUSIV! O cladire-simbol din centrul Iasului va suferi transformari radicale! Se anunta investitii fara precedent la Universitatea "Al. I. Cuza"! FOTO

Tudorel Toader Vasile Asandrei si Mihaela Onofrei • Dupa ani buni, la Iasi se va semna unul dintre cele mai valoroase proiecte de investitii pe zona infrastructurii educationale ce tine de un imobil istoric • Totul ca urmare a demersurilor realizate de actuala conducere a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" - UAIC din Iasi • Astfel, daca in trecut, fostii conducatori ai celei mai vechi institutii moderne de invatamant superior a tarii au refuzat orice posibilitate de refacere a imobilului, lasandu-l in paragina, acum lucrurile s-au schimbat radical • "In zilele urmatoare, vom semna in parteneriat cu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" un proiect pe POR, Axa 10, care are dre ...