Exclusiv! O femeie din Iasi a fost transportata de urgenta la spital! Medicii sunt rezervati privind sansele ei de supravietuire

Intamplare nefericita intr-o familie ieseana. O femeie in varsta de 54 de ani a fost gasita, de familie, inconstienta. Dupa apelul la numarul unic de urgenta 112, un echipaj de tip B s-a deplasat la pacient, ulterior fiind chemat si un echipaj de tip C. Prezenti la fata locului, personalul medical au gasit-o pe S.M in stop cardio-respirator. Pacienta a fost transportata la UPU, unde s-a instalat un al doilea stop cardio-respirator. Ulterior, ieseanca a fost internata la Clinica Toxicologie, in ATI, pe hemodializa. Medicina legala a confirmat o acidoza metabolica severa din cauza unei intoxicatii cu metanol. Pentru a stabili cu exactitate ce a consumat femeia, familia a adus sticla in care s-a aflat ...