Exclusiv! O fetita in varsta de doar patru ani a ajuns de urgenta la spital dupa ce s-a expus unei butelii

Momente tragice pentru un copil in varsta de doar patru ani din Iasi. O fetita domiciliata in localitatea ieseana Rediu a ajuns cu arsuri pe o parte a corpului dupa ce a fost expusa unei flacari provenite din butelii. Fetita se afla in grija bunicii si a tatalui, mama ei fiind plecata la munca in strainatate. Copilul a suferit arsuri de gradul I si gradul II la nivelul fetei. Socant! O tanara din Iasi a vazut Iadul! A ars ca o torta sub privirile iubitului ei, iar acum se lupta pentru viata! Barbatul i-a dat foc in urma unei discutii! Scene socante au avut loc la Iasi dupa ce un individ a turnat un lichid inflamabil pe iubita lui si i-a dat foc. Ca sa scape de eventualele probleme cu legea, el a s ...