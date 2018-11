Exclusiv! O masina a luat foc! Totul s-a intamplat intr-o localitate ieseana - FOTO

masina a luat foc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, o masina a luat foc. Totul s-a intamplat pe o sosea din localitatea ieseana Uricani. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, masina se afla in mers atunci cand, cel mai probabil, din cauza unei defectiuni, aceasta a luat foc. Momentan nu se cunoaste existenta vreunei victime. La fata locului intervin pompierii. Nu se cunosc cauzele exacte care au dus la producerea incidentului. Sursa foto: Maxim Cristyna‎ Stire in curs de actualizare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...