Exclusiv! O persoana s-a stins din viata langa un sediu ANAF din Iasi! S-a deschis dosar penal pentru moarte suspecta - FOTO

Moarte invaluita in mister in municipiul Iasi. Autoritatile au fost alertate printr-un apel la numarul unic de urgente 112, dupa ce o persoana s-a stins din viata langa sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) de pe strada Anastasie Panu. Citeste si: Medicii nu l-au mai putut salva. Acest barbat si-a gasit sfarsitul sub un tractor Este vorba despre un barbat fara adapost, in varsta de aproximativ 50 de ani. La solicitare a ajuns un echipaj de Terapie Intensiva Mobila din cadrul SMURD, care nu a putut decat sa constate decesul. Trupul neinsufletit a fost transportat la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei, iar politistii au deschis dosar penal pentru moarte suspecta.