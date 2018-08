EXCLUSIV! OFICIAL! Politistul MORT in accidentul de pe Centura avea o alcoolemie RECORD! Valoarea URIASA demonstreaza ca se afla in pragul COMEI alcoolice!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI au aflat ce alcoolemie avea politistul in momentul producerii accidentului • Desi omului legii i-au fost recoltate probe biologice la Spitalul "Sfantul Spiridon", alcoolemia oficiala nu este aceeasi cu cea indicata de specialistii laboratorului de analize din cadrul unitatii medicale • Politistul era in pragul comei alcoolice, iar medicii spun ca era extrem de greu sa fie coerent si sa-si gestioneze miscarile avand in vedere cat bause Accidentul care a ingrozit Iasul inca mai ascunde secrete. Desi nimeni nu va face prea curand publica valoarea alcoolemiei politistului care si-a gasit sfarsitul in timpul serviciului, reporterii BZI au aflat ce concentratie de alcool ...