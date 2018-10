EXCLUSIV! Patronul firmei de taxi RVR, probleme mari la Finante. Inspectorii si-au pus mainile in cap cand au verificat contabilitatea societatii

Radu Norocea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Aflat in arest la domiciliu, acuzat de talharie, patronul firmei de taxi s-a trezit ca este suspectat de evaziune fiscala • Inspectorii Fiscului au gasit sume importante provenite din neplata TVA si a impozitului pe profit • Norocea neaga implicarea in activitatea firmei • "Nu am idee, nu mai sunt implicat. Nu mai vreau sa fiu deranjat", a spus Norocea • Administratorul societatii a refuzat sa comenteze raportul de inspectie fiscala • "Alo, alo... Nu va aud", a reusit sa spuna Gabriela Irimia Dupa ce a avut probleme cu legea, Radu Norocea, patronul companiei de taxiuri RVR, s-a trezit pe cap si cu inspectorii fiscali de la Directia Generala Regionala a ...