EXCLUSIV! Perchezitii de amploare la Iasi! Mascatii au descins in mai multe locatii! Actiune coordonata de catre politistii din Arad - UPDATE

FOTO Arhiva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta dimineata mai multe perchezitii sunt in desfasurare. Mascatii au descins in mai multe locatii. Actiunea este coordonata de catre politistii din jud. Arad. UPDATE: Se pare ca sunt vizate mai multe locuinte din localitatea Ciurea, dar si din municipiul Iasi. *** Stire in curs de actualizare *** Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. perchezitii mascatii descins actiunea politistii : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[ ...