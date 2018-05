Exclusiv! Pericol de incendiu la Iasi in urma unui accident rutier! O tragedie a fost evitata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile iesene au fost puse in alerta in urma unui apel la numarul unic de urgente 112, prin care au fost solicitate sa intervina pe raza localitatii Strunga acolo unde ar fi avut loc un accident rutier. Concret, un autoturism s-ar fi rasturnat pe partea carosabila, ulterior avand scurgeri de combustibil. Citeste si: EXCLUSIV! Accident rutier in apropiere de Iasi. Doua autoturisme s-au ciocnit Pompierii ajunsi la fata locului au asigurat zona pentru a preveni un potential incendiu pana ce autoturismul a fost pus inapoi pe rotile sale. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, singurele pagube fiind cele materiale. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...