Exclusiv! Persoana calcata de tren la Iasi!

Autoritatile iesene au fost alertate printr-un apel la numarul unic de urgente 112 dupa ce o persoana a fost calcata de tren in apropiere de Pascani. La fata locului intervin politistii, criminalistii si un echipaj Serviciului de Ambulanta Judetean - SAJ Iasi. Oamenii legii vor efectua cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a imprejurarilor in care s-a produs incidentul. Citeste si: Exclusiv! Accident rutier la Vorovesti! Un autoturism a intrat in sant Pentru moment nu se cunosc alte detalii, insa va vom tine la curent pe masura ce obtinem noi informatii. Vom reveni.