Exclusiv! Persoana injunghiata in localitatea Horlesti

In urma cu putin timp, o persoana a fost injunghiata. Incidentul s-a produs in localitea ieseana Horlesti. Victima in varsta de 40 de ani a fost injunghiata in mai multe parti ale corpului si este, la ora actuala, transportata la sectia Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului ''Sf. Spiridon'' din Iasi. *** Stire in curs de actualizare ***