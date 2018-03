EXCLUSIV! Pieton angajat in traversarea strazii prin loc nepermis spulberat in Podu Ros - FOTO

Accident Podu Ros4 In urma cu cateva momente, un accident rutier s-a produs in Podu Ros, acolo unde un pieton angajat in traversarea strazii prin loc nepermis a fost lovit de un autoturism. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin se pare ca soferul autoturismului avea o alcoolemie de 0.33. La fata locului s-au deplasat un echipaj de politie si un echipaj medical. In aceste momente criminalistii incearca sa stabileasca cu exactitate cauzele producerii accidentului. Vom reveni cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...