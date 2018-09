Exclusiv! Pieton lovit de o masina in zona Podu Ros

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier a avut loc joi, 13 septembrie 2018, in zona Podu Ros. Din informatiile obtinute de reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI, este vorba despre un pieton lovit de o masina. Acesta se angajase in traversarea neregulamentara a strazii, moment in care a fost acrosat de autoturism. Citeste si: Exclusiv/Update! Coliziune intre o motocicleta si un autoturism in zona Nicolina La fata locului au intervenit politistii din cadrul Serviciului Rutier Iasi pentru a efectua cercetari si un echipaj medical. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri suplimentare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...