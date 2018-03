Exclusiv! Pietoni spulberati de un autoturism in Nicolina

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier grav s-a produs in dimineata zilei de marti, 13 martie, in zona Nicolina. Potrivit primelor informatii vehiculate la fata locului, doi pietoni, care s-ar fi angajat in traversarea strazii pe trecerea de pietoni, ar fi fost izbiti in plin de un autoturism marca Matiz. Cativa oameni au asistat pietrificati la intregul incident si au apelat la 112. La fata locului au intervenit politistii rutieri, criminalistii si echipaje medicale. Cele doua victime au fost preluate si transportate la spital. Oamenii legii au efectuat cercetari la fata locului si au deschis dosar penal, urmand a stabili intreaga situatie de fapt. sursa foto: Radar Iasi Oficial Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina ...