Exclusiv! Politisti ieseni luati la misto si amenintati de un individ cu probleme psihice! L-au dus la Socola si i-au facut dosar penal

Incident bizar petrecut saptamana trecuta in municipiul Iasi. Cativa politisti din cadrul Serviciului Rutier Iasi, in timp ce efectuau o actiune de preventie in trafic, au devenit tinta unui individ cu probleme la mansarda. Oamenii legii au tras pe dreapta un sofer pentru a efectua un control de rutina, iar la un moment dat un barbat si-a facut aparitia in zona. Ca de nicaieri, individul a inceput sa isi bata joc de politisti si sa-i spuna conducatorului auto oprit sa nu semneze procesul verbal. Acesta a fost legitimat si dus la sectie pentru a fi chestionat cu privire la comportamentul sau, insa nu inainte de a incepe sa faca scandal, motiv pentru care a fost amendat pentru deranjarea linistii publice.