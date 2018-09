EXCLUSIV! Politistii ieseni, obligati sa plateasca daune unui sofer amendat degeaba de Rutiera! A fost lasat cu masina in strada, fara placute!

Politia Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un iesean, suparat ca a fost amendat pe nedrept de un agent de politie, a inceput un adevarat razboi impotriva IPJ Iasi • Primul proces, in care a cerut anularea amenzii, l-a castigat deja, iar IPJ Iasi a fost obligat sa-i achite cheltuieli de judecata in valoare de 1.400 de lei • In cel de-al doilea proces spera sa primeasca o solutie favorabila in aceasta toamna, dupa ce in prima instanta a pierdut • Barbatul solicita daune morale in valoare de 6.000 de lei pentru ca a suferit din cauza atitudinii incorecte a politistului care l-a amendat • "Am suferit un prejudiciu moral ca urmare a faptului ca am fost sanctionat pe nedrept si am fost obligat sa suport oprobiul public, ...