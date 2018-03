Exclusiv! Prefectul a semnat ordinul de incetare a mandatului viceprimarului Gabriel Harabagiu

s604x0 Mihai Chirica si Gabriel Harabagiu4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de astazi, prefectul, Marian Serbescu a semnat ordinul prin care mandatul consilierului cu atributii de viceprimar Harabagiu a incetat. Acesta a fost exclus recent din PSD alaturi de primarul Mihai Chirica, iar organizatia judeteana a cerut scoaterea din Consiliul Local. In aceste conditii, dupa ce au primit hartiile de la organizatia PSD, prefectul Iasului a decis sa semneze ordinul prin care viceprimarul si-a pierdut orice calitate in CL. Iasi. Harabagiu a fost exclus din PSD Iasi la pachet cu primarul Mihai Chirica si cu fostul deputat Sorin Iacoban dupa ce li s-a reprosat ca s-au abatut de la etica partidului si au luat decizii ...