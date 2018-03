EXCLUSIV! Primele imagini cu pasajele supraterane din Podu Ros. Investitia este de aproape 9 milioane de euro. Solutia ar rezolva ambuteiajele din trafic

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Au aparut primele imagini cu cele doua pasaje supraterane ce ar urma sa fie construite in zona Podu Ros • Este estimata o lungime de aproape 400 metri pentru fiecare pasaj • Constructiile vor face legatura intre splaiurile raului Bahlui prin rondul din Podu Ros • O prima estimare arata ca executia ar costa aproape 9 milioane de euro • Nici termenul de executie nu ar fi prea generos, fiind macar doi ani • Municipalitatea a avut o experienta nefasta cu edificarea pasajului Eminescu, cand lucrarile au fost intarziate, spre exasperarea soferilor • "Noi am inaintat o cerere pentru obtinerea avizului de la Ape (Administratia Bazinala Ape Prut - Bârlad - n.r.). In functie de raspuns, vom ...