EXCLUSIV! Primul incident din Iasi la REFERENDUMUL pentru FAMILIE

sectie votare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp un eveniment nefericit a avut loc la sectia de votare numarul 273 din Harlau, deschisa la Scoala Gimnaziala Petru Rares. Presedintele sectiei, Iancu Lorin Paul, aflat in stare de ebrietate, a deschis sectia dupa care a plecat. Acesta a fost in inlocuit de urgenta. Sectia a fost inchisa o ora. Va reamintim ca in tara aproape 60 de presedinti de sectii de votare nu au mai venit la munca si au fost inlocuiti. Asta dupa ce in zilele trecute, alte 4.000 de persoane trase la sorti sa fie presedinti de sectii au refuzat desemnarea. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...